Centenas de israelenses protestam no aeroporto de Tel Aviv contra reforma judicial

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/07/2023 - 14:33 Compartilhe

Várias centenas de israelenses se manifestaram, nesta segunda-feira (3), no aeroporto internacional Ben Gurion, perto de Tel Aviv, contra a reforma do Judiciário promovida pelo governo do primeiro-ministro conservador, Benjamin Netanyahu.

“A democracia vencerá”, escreveram os manifestantes em cartazes, enquanto bloqueavam a entrada de veículos no principal terminal do aeroporto, segundo um jornalista da AFP.

Quatro pessoas foram detidas “por violação da ordem pública”, informou a polícia.

“A mobilização realmente mostrou que não podem fazer o que querem, não tão fácil”, disse Smadar Bonne, de 46 anos.

Os manifestantes também se reuniram em Tel Aviv, onde há protestos todos os sábados desde janeiro, em uma das maiores mobilizações sociais da história do país.

Formado em dezembro com o apoio de partidos de extrema direita e legendas judaicas ultraortodoxas, o governo de Netanyahu está tentando aprovar uma reforma judicial que busca aumentar o poder do Parlamento sobre o da Suprema Corte.

O Executivo considera que a reforma é necessária para garantir um equilíbrio maior entre os Poderes. Seus críticos acreditam, porém, que as mudanças podem levar o país a um modelo autoritário.

Em junho, Netanyahu disse que desistiu de uma disposição-chave de sua polêmica reforma, a chamada cláusula de “anulação”, que permitiria ao Parlamento anular uma decisão da Suprema Corte por maioria simples.

rsc-jjm/jd/ami/anr/sg/sag/mb/tt/mvv

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias