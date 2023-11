Centenas de funcionários da OpenAI ameaçam se demitir e ir para a Microsoft

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/11/2023 - 14:47 Para compartilhar:

Centenas de funcionários da OpenAI ameaçaram, nesta segunda-feira (20), deixar a empresa líder em Inteligência Artificial (IA) após a demissão do cofundador Sam Altman, o mais novo contratado da Microsoft, e passar para esta última se o conselho de administração não renunciar.

Em uma carta publicada, entre outros, pelo portal WIRED e pelo The Wall Street Journal, alguns dos altos cargos da empresa expressaram as suas críticas e descontentamento com a decisão da empresa em relação à Altman: “As suas ações (do conselho) tornaram evidente que é incapaz de administrar a OpenAI”.

Na lista de nomes de signatários estava Ilya Sutskever, o cientista-chefe da empresa e um dos membros do conselho de quatro pessoas que votou pela destituição de Altman. Também consta a executiva Mira Murati, que foi designada para substituir Altman como CEO na sexta-feira, oferta que ela rejeitou no fim de semana.

Mais de 500 de um total de 770 funcionários da OpenAI, cujo chatbot ChatGPT liderou o rápido crescimento da tecnologia de IA, apoiam o conteúdo da carta.

Se o conselho de administração não renunciar, afirmam, eles irão para a Microsoft, empresa que anunciou nesta segunda-feira a contratação de Altman, depois que o conselho da OpenIA o demitiu do cargo de CEO na sexta-feira.

“A Microsoft nos garantiu que há vagas para todos os funcionários da OpenAI nesta nova filial se decidirmos ingressar”, observaram na carta.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, observou em sua conta na rede X que “Sam Altman e Greg Brockman, junto com outros colegas, se juntarão à Microsoft para liderar uma nova equipe de pesquisa avançada de IA”.

“A missão continua”, postou Altman no X.

– Mudanças de alto nível –

A OpenAI nomeou Emmett Shear, ex-CEO da plataforma de streaming Amazon Twitch, como seu novo CEO, apesar da pressão da Microsoft e de outros investidores para trazer Altman de volta.

Segundo a mídia americana, a empresa demitiu Altman porque ele estava subestimando os perigos de sua tecnologia e distanciando a empresa de seus objetivos.

Essa decisão do conselho fez com que altos funcionários deixassem a empresa.

O ex-CEO ganhou destaque com o lançamento em 2022 do ChatGPT, o chatbot de IA que desencadeou uma corrida para avançar na pesquisa e desenvolvimento de Inteligência Artificial, assim como uma onda de bilhões de dólares em investimentos para o setor.

Brockman afirmou na rede X que a equipe de IA da Microsoft incluía três ex-colegas da OpenAI que renunciaram após a demissão de Altman.

– Demissão “mal administrada” –

A OpenAI manteve sua decisão sobre Altman em um memorando enviado aos funcionários na noite de domingo, no qual argumentou que “o comportamento de Sam e a falta de transparência… minaram a capacidade do conselho de supervisionar efetivamente a empresa”, informou o The New York Times.

Shear confirmou sua nomeação como CEO interino da OpenAI em uma publicação no X nesta segunda-feira, enquanto negou relatos de que Altman havia sido demitido por questões de segurança relacionadas ao uso de tecnologia de IA.





“Hoje recebi uma ligação me convidando a considerar uma oportunidade única na vida: tornar-me CEO interino da @OpenAI. Depois de consultar minha família e refletir sobre o assunto por algumas horas, aceitei”, escreveu ele.

“Antes de aceitar o cargo, verifiquei o raciocínio por trás da mudança. O conselho não demitiu Sam por qualquer divergência específica sobre segurança, seu raciocínio era completamente diferente desse”, disse ele.

“Está claro que o processo e as comunicações sobre a demissão de Sam foram muito mal administrados”, acrescentou Shear.

A Microsoft investiu mais de 10 bilhões de dólares (48,7 bilhões de reais na cotação atual) na OpenAI e implementou a tecnologia desenvolvida pela startup em seus próprios produtos.

“Continuamos comprometidos com a nossa parceria com a OpenAI e estamos confiantes no nosso roteiro de produtos”, disse Nadella.

A OpenAI compete com outras empresas, incluindo a própria Microsoft, Google e Meta, assim como startups como Anthropic e Stability AI, no desenvolvimento de aplicativos baseados em IA.

Plataformas generativas de Inteligência Artificial, como o ChatGPT, são alimentadas por grandes quantidades de dados, o que lhes permite responder a qualquer tipo de pergunta em linguagem semelhante à humana. Elas também podem ser usadas para gerar e manipular imagens ou criar todos os tipos de sons e expressões.

