Centenas de casais do mesmo sexo celebram união com entrada em vigor de lei na Tailândia

Dois conhecidos atores se casaram nesta quinta-feira (23) com a entrada em vigor da lei que autoriza a união entre pessoas do mesmo sexo na Tailândia, onde centenas de casais LGBTQIA+ esperam seguir seus passos.

Os atores Apiwat “Porsch” Apiwatsayree, de 49 anos, e Sappanyoo “Arm” Panatkool, de 38, chegaram vestidos com ternos beges ao cartório de Bangcoc, onde receberam a certidão de casamento.

Ao mesmo tempo, as mulheres Sumalee Sudsaynet, de 64 anos, e Thanaphon Chokhongsung, de 59, se casaram em outro bairro da capital.

“Estamos muito felizes, esperamos dez anos por este dia”, declarou Thanaphon.

A Tailândia é o primeiro país do sudeste asiático a autorizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e o terceiro no continente asiático, depois de Taiwan e Nepal.

Está previsto um casamento coletivo de pessoas LGBTQIA+ na capital, organizado pelo grupo Bangkok Pride com autoridades da cidade.

A mulher transgênero Ariya “Jin” Milintanapa disse estar “entusiasmada” com a chegada deste dia, que esperou por duas décadas.

“Este dia é importante não só para nós, mas para nossos filhos. Nossa família finalmente será uma”, afirmou.

A lei do casamento igualitário foi aprovada em junho e ratificada em setembro pelo rei Maha Vajiralongkorn.

A lei utiliza termos de gênero neutro em vez de “homens”, “mulheres”, “esposos” e “esposas”, e concede direitos de adoção e herança aos casais do mesmo sexo.

Mais de 30 países já legalizaram o casamento igualitário, incluindo o Brasil e outras nações latino-americanas como Argentina, Colômbia, México e Uruguai.

Sua entrada em vigor na Tailândia marca o ponto culminante de anos de campanha de ativistas.

Para Siritata Ninlapruek, uma ativista de longa data, tem sido uma batalha difícil e agridoce. “Estou extremamente feliz, mas minha luta pela comunidade continua”, frisou.

A primeira-ministra Paetongtarn Shinawatra declarou na semana passada: “Não importa o seu gênero nem a quem você ama, o amor não tem limites nem expectativas. Todos serão protegidos pelas mesmas leis.”

A Tailândia tem fama internacional de tolerância com a comunidade LGBTQIA+ e pesquisas publicadas por meios de comunicação locais revelam amplo apoio ao casamento igualitário.

Entretanto, grande parte deste reino de maioria budista mantém valores tradicionais e conservadores, e as pessoas sexualmente diversas dizem enfrentar obstáculos e discriminação em sua vida cotidiana.