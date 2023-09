Centenas de cães entraram para o Guinness por assistirem a uma exibição de filme

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 26/09/2023 - 5:00 Compartilhe

Este filme teve uma experiência recorde. Uma exibição ao ar livre de “Patrulha Canina: O filme” no domingo em Los Angeles estabeleceu um novo recorde do Guinness para “o maior número de cães participando de uma exibição de filme”.

No Museu Autry, em Griffith Park, 219 cães se reuniram para comemorar o lançamento do filme, que apresenta uma equipe canina animada de heróis de busca e resgate.

“Estamos entusiasmados por ter trabalhado com a equipe da Paramount Pictures para quebrar o Recorde Mundial do Guinness para a maioria dos cães em uma exibição de filme”, disse Brittany Thorn, diretora executiva da Best Friends Animal Society em Los Angeles, em um comunicado.

“Espero que as pessoas que lerem sobre este marco se sintam inspiradas a sair e adotar”, disse ela.

Embora as adopções de animais tenham disparado durante a pandemia , muitos animais de estimação foram infelizmente devolvidos aos abrigos quando as pessoas retomaram as suas rotinas normais após o levantamento das restrições.

Paramount Pictures, Entertainment Tonight, Best Friends Animal Society e Street Food Cinema se uniram para sediar a exibição recorde, que bateu o recorde anterior, estabelecido em outubro do ano passado com 199 cães, na esperança de atrair a atenção para os milhões de animais de estimação . esperando para ser adotado.

“Fiquei muito entusiasmado em julgar esta tentativa do Guinness World Records para a maioria dos cães que compareceram a uma exibição de filme”, disse Michael Empric, um funcionário do grupo recordista.

