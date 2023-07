Centenária e moderninha: academia Brasileira de Letras entra no TikTok

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2023 - 12:45 Compartilhe

O “rolê da galera”, que inclui nomes como Machado de Assis, Olavo Bilac e Joaquim Nabuco, começou nas confeitarias do Rio de Janeiro do século 19, mas hoje habita um ambiente mais moderno e cheio de jovens: o TikTok. É resumidamente assim que a Academia Brasileira de Letras (ABL) vem contar a sua história, em vídeo de estreia na rede social. A entrada no TikTok nesta sexta, 22, é uma das comemorações do aniversário de 126 anos da ABL, comemorado na quinta, 20.

E não só houve abertura desse canal de comunicação, como também anúncio de uma parceria com a rede. O objetivo é amplificar os conteúdos, que vão incluir a divulgação de novidades e demonstração da importância da academia para a preservação da língua e literatura brasileiras.

