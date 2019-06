Centauro eleva oferta pela Netshoes para US$ 4,10 por ação

A Centauro informa que elevou a oferta pela Netshoes para US$ 4,10 por ação, totalizando US$ 127,3 milhões. O aditamento da proposta de aquisição da Netshoes foi aprovada pelo conselho de administração da Centauro após a Magazine Luiza ter anunciado mais cedo um aumento da oferta para US$ 3,70 por ação.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Centauro diz que a elevação do preço oferecido confirma “seu inequívoco interesse e apoio à combinação de negócios da Centauro e da Netshoes”.

Além disso, a empresa informa que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) publicou nesta quinta-feira, 13, no Diário Oficial da União edital referente ao ato de concentração a respeito da potencial aquisição da Netshoes pela Centauro. A publicação do edital, segundo a companhia, significa que o Cade considerou as informações apresentadas suficientes e que a Transação Centauro será analisada pelo rito sumário, o que significa que a análise da Transação Centauro deverá ser realizada no prazo máximo de 30 dias a contar de 12 de junho de 2019.

A Centauro afirmou também que, além do aumento do preço proposto, permanecem mantidos todos os termos e condições da proposta endereçada ao conselho da Netshoes em 11 de junho de 2019, incluindo o Contrato de Mútuo e o Contrato de Marketplace.

A companhia ressalta que, apesar da decisão do conselho da Netshoes de recomendar aprovação, pelos acionistas, da transação com a Magazine Luiza, a companhia entende que o Proposta Revisada apresentada pela Centauro é superior, para fins de interpretação da Cláusula 6.5(c) do ‘Merger Agreement’, “na medida em que apresenta significativo sobrevalor sobre o preço por ação atualmente oferecido pela Magazine Luiza”.

A empresa destaca ainda que a proposta não oferece riscos atinentes ao fluxo de caixa operacional e à condição financeira da Netshoes no período entre a assinatura do ‘Agreement and Plan of Merger’ a ser celebrado entre a Centauro (e/ou uma de suas subsidiárias) e a Netshoes e a consumação da Transação Centauro tendo em vista, dentre outros fatores, a decisão proferida pelo Cade.