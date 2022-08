Censura da China altera final de ‘Minions 2’

Ansa 23/08/2022 - 12:39 Compartilhe

PEQUIM, 23 AGO (ANSA) – Censores chineses alteraram o final do filme “Minions 2: A Origem de Gru”, que estreou na última semana, para que a obra tivesse um fim mais “politicamente correto”, revelaram os próprios espectadores chineses em aplicativos como o Weibo.

No longa original, o fim do filme mostra os dois anti-heróis da obra, Gru e seu mentor Wild Knuckles, cavalgando no pôr do sol após esse último ter fingido sua morte.

No entanto, a versão chinesa mostra imagens estáticas em que é informado que Knuckles “pegou 20 anos de prisão” por um roubo e descobriu um “amor” pelo teatro. Já Gru vira um espécie de mocinho e diz que a “maior realização da sua vida é ser pai de suas três filhas”.

Além de dar um final “pró-leis”, a citação de ter três filhas também está em linha com a nova política do governo de incentivar os casais a terem três crianças para estimular a natalidade e fazer voltar a crescer a população do país.

Não houve comentários oficiais dos produtores ou distribuidores do filme nem do governo de Pequim.

Um dos maiores influencers sobre cinema do país, DuSir, que tem 14 milhões de seguidores, afirmou em suas redes sociais que a mudança foi algo “ultrajante” e questionou se “só nós precisamos de um cuidado especial e de um guia por temerem que um desenho animado possa nos corromper?”.

Além disso, muitos usuários classificaram a inserção das imagens estáticas como “uma apresentação de PowerPoint”, dada a qualidade ruim das imagens criadas em relação ao resto do filme.

Essa não é a primeira vez que um filme de Hollywood sofreu alterações por ordem dos censores. No ano passado, os espectadores chineses perceberam que o filme “Clube da Luta”, lançado em 1999, teve o final alterado para ficar mais “politicamente correto”.

E, na semana passada, o governo afirmou que os diretores norte-americanos precisavam ser “mais respeitosos” em relação à cultura chinesas em seus filmes. (ANSA).