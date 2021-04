Censo está pronto para ser realizado, a depender de condição sanitária, diz IBGE

O novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Eduardo Rios Neto, empossado esta semana, afirmou que o órgão está preparado tecnicamente para realizar o Censo Demográfico em 2021, “a depender das condições sanitárias”. Outra exigência é a recomposição integral do Orçamento de R$ 2 bilhões, e mesmo assim a tempo de que os preparativos sejam retomados de forma a levar a campo a coleta ainda este ano. Com o cronograma atrasado em decorrência do corte orçamentário, já não é possível iniciar a coleta em 1º de agosto, conforme previsto inicialmente.

“O projeto do Censo Demográfico está pronto, estamos preparados para sua realização em 2021. Isso significa adiar o início da coleta, para algum momento em setembro ou outubro”, informou Rios Neto, na primeira entrevista coletiva concedida à imprensa, virtualmente, nesta sexta-feira, 30.

Rios Neto lembrou que o isolamento social foi um marco para a decisão de adiar Censo Demográfico de 2020, mas que o órgão se preparou para levar o levantamento a campo este ano, a despeito da pandemia de covid-19. Segundo ele, a direção foi surpreendida pelo corte orçamentário que reduziu a verba para o Censo em mais de 90%.

A realização do Censo durante a pandemia se basearia em três pilares, que se baseiam em diferentes métodos de coleta (presencial e remoto, com entrevistas por telefone e questionários de internet), procedimentos de segurança dos envolvidos na operação (como uso de equipamentos de proteção e tentativa de vacinação de trabalhadores) e treinamento dos mais de 200 mil contratados combinando as modalidades à distância e presencial.

“Diferentemente daqueles que propunham adiamento do Censo em 2022, eu defendia viabilidade técnica de sua realização em 2021”, completou o presidente do IBGE.

Ele afirma ainda que, neste momento, compete ao instituto assistir os poderes legislativo e executivo até que os desdobramentos da liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) determinando a realização do Censo este ano sejam avaliados. Ele reconhece, porém, que a pandemia é um desafio e fator de incerteza. Para a ele, a questão da cobertura da vacinação será um “parâmetro importante para essa decisão” de iniciar a coleta em campo.

Um segundo cenário seria fazer o levantamento censitário em 2022, mas os preparativos necessitam de um aporte maior do que o que está previsto no orçamento deste ano, ponderou.

Ainda na coletiva, Rios Neto se disse ciente de que o cargo de presidente do IBGE traz consigo um grande desafio e enorme responsabilidade, como a missão de realização do Censo e a obrigação de continuar gerando indicadores econômicos e sociais. No entanto, ele afirma que tem se preparado para o desafio, tendo como base especialmente sua experiência de dois anos no cargo de diretor de Pesquisas do órgão.

