Cenipa extrai dados de caixas-pretas de avião da Voepass

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/08/2024 - 15:13

SÃO PAULO, 11 AGO (ANSA) – O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) extraiu com sucesso todas as informações de voz e dados das caixas-pretas do avião ATR 72-500 da Voepass que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, com 62 pessoas a bordo.

O acidente ocorreu na última sexta-feira (9) e não deixou sobreviventes entre os 58 passageiros e quatro tripulantes da aeronave.

“Temos a informação de que conseguimos 100% de sucesso em obter as informações de voz e dados que correspondem aos momentos que antecederam esse trágico evento”, disse o brigadeiro do ar Marcelo Moreno, chefe do Cenipa.

O avião de fabricação franco-italiana contava com duas caixas-pretas: um gravador de voz da cabine de pilotagem e um gravador de dados do voo.

“Nossa intenção é, em até 30 dias, divulgar um relatório preliminar com os dados factuais obtidos até essa data futura”, acrescentou o militar em coletiva de imprensa neste domingo (11).

Moreno ressaltou que a tripulação da Voepass não declarou emergência antes do acidente, o quinto desastre aéreo mais mortal em território brasileiro.

O avião voava de Cascavel (PR) a Guarulhos (SP) e caiu em espiral sobre o quintal de uma residência em um condomínio de chácaras em Vinhedo. Todos os corpos já foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) em São Paulo. (ANSA).