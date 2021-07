Ceni tem início de Brasileiro pior do que o de Dome pelo Flamengo na temporada passada; veja números Próximo compromisso do Rubro-Negro em busca da recuperação no Brasileiro será neste domingo, contra a Chapecoense, no retorno ao Maracanã

O Flamengo não vive uma base fase dentro do Campeonato Brasileiro, e, após a segunda derrota consecutiva na competição, ocorrida para o Atlético-MG, na última noite, a pressão em Rogério Ceni acentuou. O aproveitamento é inferior ao de Domènec Torrent com o mesmo recorte de oito jogos – já que o Rubro-Negro está com dois jogos a menos na atual edição.

Os números são, em geral, similares, sendo que o time de Ceni deixa mais a desejar em relação ao aproveitamento: tem 50%, contra 58% do de Dome no mesmo período. Na ocasião, o Fla somou 14 pontos, enquanto o atual possui 12, com quatro vitórias e quatro derrotas.

Veja outros números – via site Sofascore – nos oito primeiros jogos do Brasileiro.

Flamengo no Brasileirão 2020 Brasileirão 2021 Primeiros 8 jogos: Posição: 5º – 11º

Apv: 58.3% – 50%

Gols pró: 11 – 10

Gols sofridos: 10 – 8

Grandes chances (conversão): 25 (28%) – 17 (29%)

Gran. chances cedidas: 11 – 9

Chutes p/ marcar: 8.1 – 10.2

Chutes p/ sofrer: 6.8 – 8.0 pic.twitter.com/u0ckOGehZV — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) July 8, 2021

+ Veja a tabela do Brasileirão



Com a necessidade de engrenar e brigar pelo topo, o Flamengo ocupa a 11ª posição no Brasileirão. Na próxima rodada, a equipe receber a Chapecoense no Maracanã em busca de recuperação. A partida será no domingo, às 18h15 (de Brasília), e é válida pela 11ª rodada da competição.

