Ceni sonha com investimentos fortes no São Paulo em 2023, mas aceita austeridade se diretoria implantar

Assegurado como técnico do São Paulo em 2023 pelo presidente Julio Casares, Rogério Ceni expôs parte do planejamento desenhado pela diretoria. Com chances praticamente remotas de se chegar na próxima edição da Copa Libertadores, após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, o comandante disse que aguarda a definição do caminho a ser seguido pelo Tricolor.

São dois caminhos, muito bem delimitados pelo treinador.

– Se nós quisermos chegar longe ano que vem, precisamos ter um time mais forte, com mais experiência. Ou assumimos uma condição de que a situação financeira é difícil. E sejamos justos para o torcedor sobre o que precisamos para o ano que vem. Se vamos trazer jogadores para fazer o São Paulo mais forte. E buscar valorização com a conquista de títulos. Ou investimos em jogadores mais jovens e tenhamos objetivos modestos. Independente do que for, tem que haver transparência com a torcida.

Ceni garante que segue no comando seja qual for a escolha. Alega que gosta de trabalhar com jovens, acredita em atletas mais modestos que tenham vontade de mostrar serviço . E que já começará a avaliará esse percurso, se assim for, durante o Campeonato Paulista. Isso mesmo preferindo que haja investimentos.

– É o São Paulo que eu conheço, forte e disputando títulos. E através deles você valoriza a camisa, consegue melhores patrocínios. Mas a decisão é da direção.

Uma coisa, contudo, Ceni vai arregaçar as mangas: promete controle total das decisões a serem tomadas dentro das quatro linhas, como metodologias dos departamentos do CT da Barra Funda e outras escolhas técnicas.

– Se eu ficar, vai ser assim. Ano que vem nós temos que fazer algumas alterações de atletas, percentual máximo de gordura deles… O problema é que ninguém quer tomar decisões, porque elas pesam. Na parte técnica elas acontecerão. Porque será comigo. A decisão é minha.

