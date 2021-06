Ceni revela incômodo com gol sofrido pelo Flamengo e critica postura de Pedro em substituição: ‘Lamentável’ Atacante ficou insatisfeito ao ser substituído durante o segundo tempo da vitória do Flamengo sobre o Fortaleza, nesta quarta-feira

O Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 1 neste quarta-feira, no Maracanã, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na coletiva pós-jogo, o técnico Rogério Ceni foi questionado sobre a queda de rendimento na etapa final e revelou incômodo com o gol sofrido logo após a volta do intervalo.

– Acho que é uma coisa meio cíclica. Quando você zera o marcador, tem uma subida de rendimento na opinião das pessoas. Quando você sofre gol, tem uma queda. Por exemplo, Michael, Bruno Henrique e Vitinho subiram de rendimento no segundo tempo, em intensidade e distância – disse Ceni, antes de finalizar:

– O problema é que você toma o gol muito no começo do segundo tempo. Isso sim é uma coisa que incomoda a gente. Aí o comportamento da equipe fica mais alterado. Normalmente quando você começa a correr mais e de forma errada, você começa a sentir mais o desgaste. É natural também que, em determinados momentos, o cansaço vá batendo. É o quarto ou quinto jogo que a gente joga praticamente com o mesmo time.

Em um grande primeiro tempo, o Rubro-Negro controlou totalmente o adversário e abriu 2 a 0, com gols de Bruno Henrique. O time, no entanto, viu o Fortaleza diminuir o placar e quase empatar no fim do jogo. Na etapa final, uma situação chamou a atenção: Pedro foi substituído por Muniz e não escondeu a insatisfação no banco de reservas. Sobre isso, Rogério Ceni não poupou críticas.

– Fico triste. Acho desrespeitoso não só comigo, mas com o atleta que vai entrar e com o clube. Não é da característica do Pedro, ele é um bom menino. Acho que esse negócio de seleção, convocação, também mexe um pouco com a cabeça dele. Acho uma cena lamentável, que não cabe no futebol de hoje. Não acho uma atitude correta, acho feio. Mas entendo que a cabeça dele possa estar embaralhada, pela questão da convocação. Não deixa de ser um grande jogador e um menino nota 10.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos nove pontos e subiu para a sétima posição do Campeonato Brasileiro. Confira a tabela completa. O próximo compromisso é no domingo, contra o Juventude, às 11h (de Brasília), no Alferdo Jaconi, pela 7ª rodada.

