Ceni revela desconforto de Miranda e vê volta de Nikão como importante para sequência do São Paulo O camisa 10 retornou aos gramados após 14 jogos afastados e converteu um dos pênaltis que classificou o Tricolor para as quartas da Copa do Brasil

Nikão retornou aos gramados nesta quinta-feira (14) e foi uma das peças decisivas do São Paulo durante a disputa de pênalti contra o Palmeiras, que classificou o Tricolor paulista para as quartas de final da Copa do Brasil e eliminou o adversário no Allianz Parque.

Galeria

> ATUAÇÕES: Jandrei salva o São Paulo nos pênaltis e se vinga de arquirrival; veja as notas



Tabela

> Veja tabela da Copa do Brasil e simule os próximos jogos

O camisa 10 não atuava há 14 jogos e estava há cerca de dois meses sem jogar. Isto devido a um quadro de dores no tornozelo. O jogador entrou aos 26 minutos do segundo tempo no lugar de Miranda, porém, foi responsável por converter um dos pênaltis na cobrança final.

Rogério Ceni destacou o retorno do atleta, mas disse que a sua entrada no lugar do zagueiro foi pensada após o defensor sentir incômodos na panturrilha.

– O Miranda estava com dor na panturrilha, eu ia fazer a substituição antes do pênalti, para colocar uma linha de quatro e culmina com o pênalti. Mas o Miranda precisava sair – disse o treinador.

Porém, enfatizou a importância do camisa 10 para o elenco. Segundo a sua fala, o atleta realizou todos os últimos preparos e treinos com tranquilidade.

Outro ponto positivo que o treinador revisitou foi o fato de Nikão ser um nome confiante do elenco, que sabe lidar com decisões e situações que envolvem o mental, assim como foi visto na classificação da equipe são-paulina contra o Palmeiras.

– O Nikão retém bem a bola, treinou bem essa semana. Para jogos grandes ele consegue acalmar o jogo. É importante para ele ganhar a confiança. Esperamos o retorno dele, deve frieza, bateu bem o pênalti. Pensei nele na hora de colocá-lo por conta do pênalti também – concluiu.

O jogador chegou a equipe nesta temporada, sendo visto como uma das contratações de mais peso. A volta de lesão em meio a uma importante decisão foi feita com êxito.

E MAIS: