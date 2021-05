Ceni reforça pedido por ‘fico’ de Gerson, mas já fala em recomposição: ‘Vamos buscar no mercado nacional’ 'Mesmo que não consiga trazer um jogador de fora, caro, mas que a gente consiga no mercado nacional compensar a saída dele', disse o técnico do Flamengo, após título

Rogério Ceni voltou a utilizar os microfones para pedir a permanência de Gerson no Flamengo, mas deu a entender que o meio-campista está de partida para o Olympique de Marseille, da França, e que o clube já busca um substituto para “compensar” a saída. Desta vez, o técnico comentou sobre a negociação logo após o título do Campeonato Carioca, conquistado diante do Fluminense.

– Não sei qual desfecho da situação do Gerson. Converso com o Marcos (Braz, vice-presidente de futebol), com o Bruno (Spindel, diretor executivo de futebol) todos os dias. Pedir (para o Gerson ficar), eu peço aqui também, mais uma vez através de vocês (jornalistas), que eu gostaria muito que tivesse o Gerson com a gente. Mas é uma questão que foge do controle do treinador. Sou um técnico tentando manter um atleta que faz a diferença – comentou Ceni, emendando:

– Eu acho que o Flamengo não vai se desfazer de tantos jogadores ao mesmo tempo. Mas, se acontecer a saída de um jogador… Estamos tentando no mercado. Mesmo que não consiga trazer um jogador de fora, caro, mas que a gente consiga no mercado nacional compensar a saída dele (Gerson) ou de uma ou outra posição que a gente precise.

– Acho que vamos passar um mês, o de junho, difícil (por conta de convocações, sobretudo). Como o elenco é enxuto e curto, estamos tentando conversar para, nesse período, ter um ou outro jogador para a gente reforçar o nosso elenco – finalizou o técnico do Flamengo, ainda no gramado do Maracanã.

Gerson interessa ao Olympique de Marseille, do técnico Jorge Sampaoli, ex-Santos e Atlético-MG, que fez uma oferta inicial de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) ao Flamengo. Os dois clubes trabalham em cima dessa proposta desde a última semana, com as conversas se intensificando após a chegada de representantes do clube francês no Rio de Janeiro, conforme o L! informou.

Há a expectativa por uma nova reunião neste domingo, que pode selar a negociação entre Flamengo e Olympique de Marseille.

