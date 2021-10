Ceni ‘muda’ meta no São Paulo e diz que todos os times do Brasileirão passam por instabilidade Treinador seguiu com o discurso de pensar 'jogo a jogo', mas afastou a pré-Libertadores como meta, diferente do que afirmou na última entrevista coletiva

Após a derrota por 1 a 0 diante do Red Bull Bragantino, neste domingo (24), o treinador do São Paulo, Rogério Ceni, deu entrevista coletiva. Segundo o técnico, o time fez um bom jogo e poderia sair vitorioso. Ceni, porém, mudou de objetivo, afastando o G6 como meta da equipe.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Ao ser questionado sobre a instabilidade da equipe, que parece não conseguir engatar uma sequência de vitória no Brasileirão, o treinador comentou sobre o objetivo da equipe. Na pergunta, o repórter o questionou sobre a dificuldade de chegar ao G6 (fase de classificação para a pré-Libertadores) com os resultados. Ceni, porém, corrigiu a meta e avaliou o jogo contra o Massa Bruta.

– Primeiro que a meta é fazer o melhor que a gente pode a cada jogo. E a gente, acho, fez um bom jogo, com oportunidades de gol. Acho que a gente poderia sair daqui vitorioso, por 1 a 0, como o Bragantino saiu, com um resultado melhor – comentou o treinador.

Após o jogo contra o Corinthians, porém, Rogério Ceni comentou que o time tinha como objetivo conquistar uma vaga na Pré-Libertadores. Assim como na coletiva após enfrentar o Bragantino, o treinador já havia dito em pensar jogo a jogo, mas havia esclarecido a meta do time. Após a derrota, porém, o técnico parece ter afastado essa meta.

– Eu não vou ficar fazendo uma conta com tanta distância. Lógico que o objetivo é chegar em uma Pré-Libertadores, seria, dentro do que foi o ano, um fechamento de ano bom pro São Paulo – disse Ceni na última coletiva.

E MAIS:

O técnico falou, ainda, sobre as instabilidades que o clube passa no campeonato. Segundo Ceni, essas variações são normais para todas as equipes, com exceção dos primeiros colocados.

– A instabilidade eu acho que é praticamente de quase todas as equipes, com exceção do Atlético Mineiro, que está disparado na frente, ou os três ou quatro primeiros colocados. O São Paulo empatou muito ao longo do campeonato, isso atrasa muito, a falta de vitórias atrasa muito – afirmou o técnico.

O próximo jogo do São Paulo é no próximo domingo (24), às 18h15, no Morumbi, diante do Internacional. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro e é uma oportunidade para o time subir posições.

E MAIS:







Saiba mais