Ceni lamenta empate do São Paulo em sua estreia: ‘Uma pena’

O São Paulo empatou em 1 a 1 contra o Ceará, nesta quinta-feira (14), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico do Tricolor, Rogério Ceni, ressaltou que o clube foi dominante na partida, mas lamentou o resultado final, o sexto empate seguido na temporada.

– O São Paulo é um time que tenta ser propositivo, mas nem sempre consegue. Tentamos dentro das características que o time tem, e o Crespo trabalhava. Talvez um posicionamento um pouco diferente, mas ser dominantes no jogo. E acho que fomos. Finalizamos bastante, tivemos a bola, mas uma pena não conseguir a vitória – disse Rogério Ceni.

Com o resultado, o São Paulo foi aos 31 pontos, na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, a quatro pontos da zona de rebaixamento. No entanto, Ceni não pensa na possibilidade de descenso.

– Eu não penso em rebaixamento, penso em ganhar o próximo jogo. Um clássico, um Corinthians que chega bem mais ajeitado, com reforços, se impondo. Nós vamos estudar uma maneira de enfrentar o Corinthians para vencer e subir. Temos que pontuar. Hoje era para sairmos vitoriosos, mas a bola não quis entrar. Vamos trabalhar olhando para cima, não para baixo. É trabalho, é trabalho – finalizou.

O São Paulo volta a campo na próxima segunda-feira (18), quando enfrenta o Corinthians, no Morumbi, às 20h.

