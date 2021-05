Ceni faz coro para Gerson desistir de trocar Flamengo pelo Olympique de Marselha

Rogério Ceni brigou muito para o Flamengo renovar o contrato do goleiro Diego Alves no fim da temporada passada. Conseguiu. Agora, o treinador faz coro para a diretoria conseguir segurar o meia Gerson, nos planos do Olympique de Marselha, da França. Após a conquista do tricampeonato carioca, os rubro-negros iniciaram a campanha #ficagerson.

Há algumas semanas que o Olympique vem fazendo enorme pressão para o camisa 8 de 24 anos aceite sua proposta. O próprio técnico Jorge Sampaoli já ligou diretamente para o meio-campista. Quer convencê-lo que pode brilhar na França.

Resta saber quem vai ganhar esse cabo de guerra, pois Ceni também faz o papel de advogado de defesa flamenguista, tentando mostrar justamente o contrário a Gerson. Como está bem no Rio, querem provar que aqui ele tem mais chance de chegar à seleção brasileira principal.

“Como Flamengo, quero que ele fique”, enfatizou Rogério Ceni. E rasgou elogios ao jogador, mesmo substituindo-o na final diante do Fluminense. “É um jogador acima da média, que nos ajuda muito”, disse. “Mas quero vê-lo feliz também. É jovem, está confirmado (carreira estabilizada) e espero que seus objetivos sejam aqui, que possamos ser campeões, que ele me ajude ainda mais. Tomara que esse resultado o deixe feliz e satisfeito. “

Necessitando fazer caixa para manter um elenco forte e seguir erguendo taças, os dirigentes do Flamengo sabem que necessitem vender ao menos um jogador. E não devem se esforçar para segurar Gerson. O jogador gostou da proposta e o clube apenas tentar barganhar para tentar fazer os franceses aumentarem a proposta de mais de R$ 160 milhões.

