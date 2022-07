Ceni fala sobre rápida estreia de Patryck no profissional do São Paulo: ‘Teve seus primeiros 30 minutos’ Lateral-esquerdo de 19 anos começou como titular no duelo contra o Fluminense

O jovem lateral-esquerdo Patryck, de 19 anos, viveu um dia especial no empate entre São Paulo e Fluminense, por 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o jogador fez sua estreia no time profissional do Tricolor, ficando em campo por 30 minutos no Estádio do Morumbi.

Antes do intervalor, o técnico Rogério Ceni, então, sacou o novato e promoveu a entrada de Wellington, e explicou o motivo após o confronto.

TABELA

> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro



GALERIA

> ATUAÇÕES: Patrick e Luciano são os destaques no empate do São Paulo com o Fluminense

– Naquele momento do jogo, a gente precisava de alguém mais ofensivo. Estava pensando em fazer no intervalo já. Se o Jandrei não precisasse sair, eu não iria trocar ele também. Tinha hora que ele tinha que adiantar na linha de quatro e ele esperava. Mas isso não é culpa dele. É culpa do pouco tempo que temos para treinar os jogadores. Não é culpa do garoto. Foi a necessidade – disse o comandante tricolor.

No clube desde os 13 anos e um dos principais destaques da equipe Sub-20, Patryck foi relacionado duas vezes pela comissão técnica são-paulina. No jogo de volta das oitavas de final contra o Palmeiras, o lateral esteve na lista de atletas à disposição de Ceni.

– Aproveitei para não queimar duas paradas e arrisquei o Wellington e acho que o time melhorou. O Patryck tem que ficar feliz, não triste. Teve seus primeiros 30 minutos de jogo e terá outros. Vai ficar treinando, o Reinaldo tá machucado se precisar de nova oportunidade vai ter. Só enfrentando a realidade que se aprende – concluiu Ceni.

E MAIS: