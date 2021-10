Ceni fala sobre oportunidades perdidas pelo São Paulo em derrota contra o Red Bull Bragantino Treinador comentou as chances desperdiçadas pela equipe ainda no primeiro tempo, quando a partida estava empatada em 0 a 0

O São Paulo perdeu por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste domingo (24), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ficou marcado pelas chances perdidas pelo Tricolor ainda no primeiro tempo da partida, quando o jogo estava empatado em 0 a 0. O treinador Rogério Ceni falou, após a partida, sobre as oportunidades desperdiçadas.

O treinador do São Paulo comentou os lances em que o time poderia abrir o placar, explicando, principalmente, o lance capital do jogo, no qual Pablo perdeu uma oportunidade com o gol aberto.

– Tivemos, ao menos, três chances claras de gol, uma sem goleiro onde faltou um pouco de comunicação entre Pablo e Luciano. Tivemos as chances, mas não tivemos a qualidade do arremate final. Já estamos trabalhando finalização, tentar melhor durante a semana – explicou o técnico.

Com a derrota, o time segue na 13ª posição do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos somados. O próximo jogo do São Paulo acontece no próximo domingo (31), às 18h15, no Morumbi, contra o Internacional, pela 29ª rodada do torneio.

