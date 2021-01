Ceni explica Gustavo Henrique e Pedro como titulares do Flamengo

As mudanças feitas por Rogério Ceni não surtiram o efeito esperado e, neste domingo, o Flamengo perdeu para o Ceará por 2 a 0, no Maracanã, pelo Brasileirão. Após a derrota, o treinador explicou que as mudanças em relação aos últimos jogos, com Gustavo Henrique e Pedro nos lugares de Natan e Gabigol, respectivamente, aconteceram devido as características do adversário.

– O Pedro foi contratado também, é um grande jogador e já vinha sendo titular do Flamengo. O Gabriel tem total condição, quando penso na minha equipe é ele e Bruno Henrique na frente, mas pelo o que o jogo oferecia, com uma defesa, colocamos o Gustavo Henrique, que tem um melhor jogo aéreo, o Pedro, para ser uma referência. Contra o Fluminense, eles (Gabigol e Bruno Henrique) estiveram distantes. Hoje optamos por essa formação – afirmou Rogério Ceni, em entrevista coletiva no Maracanã, antes de complementar:

– O Pedro foi contratado por um valor expressivo, tem qualidades para ser titular do Flamengo, o que não diminui em nada a importância do Gabriel. Ainda não treinamos ainda o suficiente para jogar com os dois desde o início, para jogar 60, 70 minutos, acho que seria um risco – completou o técnico.

> Confira a tabela completa e simule as próximas rodadas do Brasileirão!

E MAIS:

O Flamengo, agora, terá uma semana de trabalho no Ninho do Urubu pela frente. A próxima partida é contra o Goiás, no dia 18 no Estádio da Serrinha, pela 30ª rodada do Brasileirão. Gerson, suspenso, desfalcará o Rubro-Negro.

Confira outras respostas do técnico Rogério Ceni, do Flamengo:

Insistência e momento de Everton Ribeiro

Na formação inicial, gosto do Everton e do Arrascaeta. Cheguei há dois meses, o Everton era o camisa 10 da Seleção Brasileira, foi eleito o melhor do jogo contra o Uruguai, se não me engano. É um jogador diferenciado. Pode não estar produzindo o que produziu o no auge dele, mas ainda é um jogador muito importante para a equipe e está entre os 10 melhores para ser titular.

Sentimento pelos tropeços do Flamengo

​

Eu vim para ser campeão, e estamos deixando passar as oportunidades por culpa nossa, minha, como um todo. Fazemos por merecer, mas não estamos sendo efetivos. Estamos sofrendo com a ausência do torcedor. Esse elenco é movido ao grito da torcida, é um combustível importante. Só posso acreditar que seja isso. Tudo tem sido feito.

Trabalho visando o jogo contra o Goiás

​

Tentar ser competitivo no treino como é no jogo. Gerson está fora, temos que encontrar um homem para substituí-lo. E resgatar a parte anímica, moral do time que cai bastante com duas derrotas no Maracanã.

E MAIS:

Veja também