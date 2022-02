Ceni exalta virada do São Paulo contra a Ponte Preta fora de casa: ‘Brigamos até o fim’ Tricolor marcou dois gols no final e conquistou sua segunda vitória no Paulistão

A vitória do São Paulo nos acréscimos sobre a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, serviu como alívio para o time respirar na tabela de classificação, já que foi apenas a segunda no Campeonato Paulista. O técnico Rogério Ceni avaliou o desempenho da equipe e falou onde o time acertou e pecou durante a partida.

– O final do primeiro tempo foi nosso melhor momento, com troca de passes, finalizando na área, com alguns bons cruzamentos. O começo do segundo tempo foi ruim, faltou concentração – avaliou o treinador.

– Começamos a fazer trocas, e o time melhorou no final da partida. O primeiro tempo foi bem jogado, mas quando sofre gol as pessoas tendem a esquecer o que fez. Foi importante, o time não desistiu, brigamos até o fim, lutamos, criamos oportunidade de gol – afirmou Ceni.

O comandante do Tricolor disse que o time não vai ganhar sempre, mas que a equipe sempre jogará para frente.

– Não vamos ganhar todos, vamos competir todos os jogos. Já é importante, ficam felizes de ver o time jogar para a frente. Não temos primeiro volante, o que temos é o Luan. É um time com prazer de ter o controle do jogo. Eles veem no treinador um cara apaixonado pelo futebol, não pelo emprego. É apaixonado pelo São Paulo, porque tem tido toda a vida no São Paulo. Mas não defendo o emprego, defendo a maneira de jogar. Ainda sofremos na parte física, mas não deixamos de lutar – completou Ceni.

