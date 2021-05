Ceni destaca importância de dupla e celebra segundo jogo do Flamengo sem ser vazado: ‘É importante’ Treinador concedeu entrevista coletiva após a vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras, neste domingo, no Maracanã

O Flamengo estreou no Brasileirão com o pé direito. Com grande jogada de Bruno Henrique e gol de Pedro, a equipe venceu o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo, e somou os três primeiros pontos na competição. Após a partida no Maracanã, Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva, comemorou o triunfo e valorizou o segundo jogo sem sofrer gols.

– Acho que vencer sem sofrer gols é o ideal. Vencer também com a maior margem de gols é o ideal e a gente tentou. Justamente depois do gol, tentamos explorar um pouco mais da velocidade, com Michael e Bruno Henrique, e tivemos até uma boa oportunidade. Por sermos um time com vocação ofensivo, ficamos expostos em determinados momentos, então logicamente ficamos felizes por passar mais uma vez zerados, é importante.

O treinador também comentou sobre a importância de Diego Alves e Rodrigo Caio para a equipe. Ambos se recuperaram de problemas físicos, voltaram ao time no meio de semana e tiveram boas atuações contra o Palmeiras.

– Acho que todos são importantes. Logicamente o Diego, pela experiência que tem, é o cara que sabe a hora de dar uma esfriada no jogo. Além da parte técnica obviamente, quando se fala muito, se organiza melhor o time. Ele ajuda bastante neste tipo de jogo. O Rodrigo é um jogador que eu gosto muito, já trabalhei com ele e é sempre um prazer quando posso contar com ele dentro de campo.

Após a vitória sobre o Palmeiras, o Flamengo ficará um período de 10 dias sem jogos devido às convocações de atletas na Data Fifa. A equipe volta a campo no dia 10 de junho, contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil.

