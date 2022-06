Ceni continua sem Nikão e faz ajustes no São Paulo para compensar desfalques

A boa campanha no Brasileirão e a vitória frente ao Palmeiras por 1 a 0 no jogo de ida da Copa do Brasil não foram suficientes para aliviar o clima do São Paulo. O técnico Rogério Ceni vê a cada dia aumentar a sua lista de desfalques, e a liberação de jogadores entregues ao departamento médico está custando a se concretizar. É o caso de Nikão, há mais de um mês sem jogar em razão de dores no tornozelo esquerdo.

No treinamento deste sábado, o atacante realizou apenas atividades com os fisioterapeutas no campo, além de trabalhos internos, assim como Talles Costa, que tem uma entorse no tornozelo direito. Nikão não joga desde o dia 19 de maio, quando esteve em campo na vitória por 3 a 0 sobre o Jorge Wilstermann.





Contra o Juventude, neste domingo, às 18h, no Morumbi, Ceni também não terá Arboleda, que saiu de campo lesionado na última quinta-feira. O defensor sofreu uma fratura e lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e precisou passar por um procedimento cirúrgico, que foi um sucesso. A tendência é que o jogador perca até mesmo a Copa do Mundo, já que vem sendo convocado para defender a seleção equatoriana.

Arboleda é mais um atleta entregue ao Departamento Médico do São Paulo. Além do colombiano, Nikão e Talles Costa, a lista tem Gabriel Sara, Alisson, Andrés Colorado, Caio e Luan. Rogério Ceni também lamentou a perda de jogadores importantes neste momento da temporada.

Neste domingo, o treinador comandou um novo coletivo e promoveu ajustes táticos. Por fim, alguns jogadores realizaram um complemento de bolas paradas, como faltas frontais e cobranças de pênaltis. Ele indicou que usará o que tem de melhor para se aproximar de vez dos líderes.

A expectativa é que o São Paulo entre em campo com: Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Gabriel (Pablo Maia), Igor Gomes, Rodrigo Nestor (André Anderson), Patrick (Luciano) e Welington; Calleri.

Com 18 pontos, o São Paulo vem de duas derrotas consecutivas. O objetivo é voltar a se aproximar dos líderes Palmeiras e Corinthians.