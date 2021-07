Ceni aposta em volta de Arrascaeta para fazer bola chegar ao ataque no Flamengo

Arrascaeta vinha muito bem no Flamengo antes da convocação para a Copa América. O uruguaio era uma válvula de escape do time, sempre aparecendo para municiar os atacantes e marcar seus gols. Sem ele, o setor ofensivo caiu de rendimento. Rogério Ceni aposta muito em seu retorno para a busca de um resultado positivo na visita ao Atlético-MG, nesta quarta-feira.

O uruguaio trabalhou normalmente na Gávea antes do embarque para Belo Horizonte e virou a esperança flamenguista para as bolas chegarem com qualidade para Bruno Henrique e Pedro. Ainda com Everton Ribeiro defendendo o Brasil, o time ficou bem carente na armação.

Vitinho vinha quebrando o galho como camisa 10. Porém, não conseguiu desempenhar a função como se esperava por ser mais driblador que atleta de passe. Com a lesão de Diego, o time ficou ainda mais sem opções no meio. Arrascaeta se tornou um “salvador da pátria” para amenizar a fase crítica dos cariocas.

Depois de derrota para o Fluminense, um tropeço diante do Atlético-MG pode deixar o clima insustentável para o treinador. A torcida cobra a saída de Ceni, faz coro por Renato Gaúcho, e já ganha apoio de muitos diretores e conselheiros.

A bronca é pela falta de encanto sob o comando de Ceni. Mesmo com muitos jogadores importantes, o Flamengo não agrada. O treinador tinha como desculpa os desfalques. Arrascaeta retorna como salvador e também pressionado.

Além do uruguaio, outro reforço para Rogério Ceni é o lateral-direito chileno Maurício Isla, atleta mais defensivo e que pode ser útil em relação a Matheuzinho diante de um forte rival. Vitinho cumpre suspensão e Hugo Souza é desfalque por problemas particulares.

Confira os relacionados por Rogério Ceni:

Diego Alves, Gabriel Batista, Isla, Matheuzinho, Rodinei, Renê, Filipe Luís, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Bruno Viana, Léo Pereira, Willian Arão, Thiago Maia, Hugo Moura, Gomes, Piris da Mota, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, Michael, Max, Matheus Cunha, Rodrigo Muniz e Ryan Luka.

