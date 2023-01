Ceni aguarda regularização de reforços para rodar elenco diante da Ferroviária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/01/2023 - 7:30 Compartilhe

O técnico Rogério Ceni ainda aguarda a regularização de alguns reforços para a sequência da temporada. O volante Jhegson Méndez e o zagueiro Alan Franco não entraram no BID a tempo de participarem da estreia do São Paulo no Paulistão, diante do Ituano, jogo que terminou empatado sem gols. O treinador espera contar logo com a dupla para aumentar a rodagem do elenco neste início de temporada.





“O Méndez estava há 22 dias parado, e o Alan Franco desde outubro parado. Vamos ver como eles estão para estudar uma formação para o jogo contra a Ferroviária com a alteração de algumas peças para já na primeira semana não ter um caso de lesão muscular por causa de excesso”, disse Ceni.

Segundo o treinador, o São Paulo “fisicamente suportou o esperado” para o jogo com o Ituano. Wellington, com cãibras, foi o único jogador que precisou sair de campo por questão física. Pedrinho, recém-contratado, também foi substituído no segundo tempo depois de uma estreia com muita intensidade.

A permanência do goleiro Rafael, também contratado nesta janela de transferências, no time titular também é dúvida. Com Felipe Alves e Jandrei como opções, o treinador ainda não decidiu se irá fazer um revezamento na meta tricolor, assim como foi feito no início do Paulistão passado.





“Isso vamos decidir na terça e quarta-feira. O Rafael foi bem pouco exigido (contra o Ituano). Temos três bons profissionais nessa posição”, afirmou.

O ponto conquistado colocou o São Paulo na liderança do Grupo B do Paulistão. Mirassol, Guarani e Água Santa, que completam a chave, não venceram na primeira rodada. O próximo compromisso será contra a Ferroviária, na quinta-feira, às 19h30, em Araraquara.

