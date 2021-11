Ceni admite que São Paulo jogou mal e explica como ‘cansaço’ de trio afetou o desempenho Técnico do Tricolor entende que faltou intensidade em comparação cos últimos jogos. Além disso, ele viu alguns jogadores sentirem o cansaço durante a partida em Salvador

O São Paulo decepcionou seu torcedor que esperava uma vitória sobre o Bahia, neste domingo. No entanto, o resultado na Arena Fonte Nova foi uma derrota por 1 a 0 com atuação ruim, algo que Rogério Ceni admitiu após a partida, em entrevista coletiva. Para ele o desempenho não foi o mesmo dos outros jogos.

No papo com a imprensa, o treinador do Tricolor viu o time com intensidade abaixo do que vinha mostrando desde a sua chegada. Além disso, apesar de ter um controle de bola maior, as chances de gol vieram em menor número. De acordo com Ceni, essa era uma oportunidade de aproveitar a semana cheia para conquistar a vitória e dar um salto de quatro posições no Brasileirão-2021.

– Acho que no todo, hoje nós jogamos abaixo dos últimos jogos, esse é o quinto nosso, contra o Red Bull Bragantino nós perdemos e fizemos um bom jogo, hoje nós perdemos e não conseguimos ter a mesma força, a mesma intensidade que a gente vinha tendo nos últimos quatro jogos, essa é a realidade do jogo. Tivemos nossas chances de gol, mas em menor número do que nos outros jogos, temos de ser realistas, hoje nós tivemos mais controle do jogo, mais posse, mas criamos menos do que nos outros jogos – analisou o comandante antes de completar:

– O Bahia defendeu bem, uma equipe que recompõe rápido, nós fomos um pouco lentos na troca de passes, mas quando conseguimos as triangulações por fora, tivemos boas jogadas, chances de gol. Precisamos trabalhar, evoluir, melhorar, o que dificulta é a sequência, que vai ser pesada, contra bons times e com tempo reduzido. Essa era um grande oportunidade, com a semana de trabalho cheia.

Embora tenha tido um período de sem jogos desde o último compromisso, Rogério Ceni entende que alguns jogadores como Igor Gomes, Gabriel Sara e Reinaldo sentiram o cansaço e isso acabou fazendo a diferença na dinâmica do time e na intensidade, principalmente no meio-campo. Mesmo assim, o técnico são-paulino voltou a reconhecer que a equipe, no geral, não foi bem no jogo.

– Eu acho que Igor Gomes e Gabriel Sara cansaram um pouco. Eles vêm numa sequência pesada, correndo muito todos os jogos. Hoje eles estiveram um pouco abaixo. Quando Igor e Sara, nessa intensidade que eles jogam, baixam o ritmo, naturalmente a gente cai um pouquinho de produção.

– Acho que o Reinaldo estava um pouco mais cansado também, optei pelo Welington no segundo tempo, troquei os dois alas para ser um pouco mais agressivo na marcação, mas repito: não jogamos tão bem hoje, temos que ter autocrítica que jogamos abaixo dos quatro primeiros jogos que fizemos.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão-2021. Atualmente, o Tricolor paulista ocupa apenas a 14ª posição na tabela com 37 pontos.

