Cencosud, dono de redes como Giga Atacado, lança braço de publicidade no Brasil

O Cencosud, dono de bandeiras de supermercados como GBarbosa, Bretas e Mercantil, vai lançar no Brasil seu braço de mídia. A partir de sua base de dados de consumo dos clientes, a empresa vai vender anúncios de publicidade direcionados para públicos específicos de interesse. Os anúncios poderão ser feitos tanto nas plataformas digitais de suas marcas, quanto nos pontos físicos de venda.

“Hoje, o investimento inteligente está em alocar os recursos e os esforços para os canais onde o cliente está. Por meio de Cencosud Media podemos ajudar diversas marcas a complementarem suas estratégias de marketing com uma visão mais analítica, focada em dados e performance, para proporcionar uma experiência diferenciada aos consumidores”, diz Sebastián Los, presidente da Cencosud Brasil.

De acordo com a empresa de inteligência de mercado eMarketer, o investimento em anúncios de mídia de varejo nos Estados Unidos deve atingir US$ 45 bilhões em 2023, crescendo a taxas mais elevadas do que o investimento em publicidade digital. A premissa é de que esse mercado também está em ascensão na América Latina.

A Cencosud Media já existe no Chile, Peru, Colômbia e Argentina, países de forte atuação do Grupo. Nesses lugares, essa unidade de negócios, mostrou índices de aumento da base de novos clientes, incremento de vendas e de fatia de mercado superiores a 30%, segundo dados da companhia.

No Brasil, o Cencosud Media aposta na regionalidade como diferencial, visto que nem sempre a mesma estratégia utilizada por uma marca pode ser replicada para outras localidades por uma série de fatores culturais, sociais e econômicos.

“Ser uma das maiores supermercadistas do país nos permite conhecer essas particularidades para orientar as empresas a terem sucesso em seus investimentos e estratégia de marketing”, destaca Flavio Xavier Borges, gerente comercial Cencosud Media Brasil.

O grupo está presente em nove Estados nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, a Cencosud Brasil atua por meio das redes de supermercado Bretas, GBarbosa, Perini, Prezunic, atacarejo Mercantil Atacado e Giga Atacado e lojas de conveniência.

A Cencosud opera no Brasil desde 2007 e teve, no segundo trimestre de 2023, receita líquida de R$ 2,5 bilhões no País, um aumento de 13,6% sobre o mesmo período de 2022, e margem Ebitda de 6,2%. No semestre, a receita cresceu 17% e atingiu R$ 4,9 bilhões. A última linha foi de prejuízo líquido de R$ 130 milhões, frente ao resultado negativo de R$ 82 milhões um ano antes.

