Cenas fortes: Ucranianos descobrem vala comum com 7 corpos de civis em Bucha

Os corpos de sete civis foram recuperados de uma vala comum em uma floresta perto de Bucha, nos arredores da capital ucraniana, Kiev.

Dois dos corpos foram encontrados com as mãos amarradas e ferimentos de bala nos joelhos e na cabeça, de acordo com o chefe da polícia regional de Kiev, Andrii Nebytov.





“Os tiros nos joelhos nos dizem que as pessoas foram torturadas”, disse Nebytov, enquanto uma equipe trabalhava na exumação do túmulo próximo.

Desde a retirada das tropas russas da região de Kiev no final de março, as autoridades dizem ter descoberto os corpos de 1.316 pessoas.

Nebytov disse que mais de 200 deles permanecem não identificados.

A vala comum estava localizada logo atrás de uma trincheira cavada para um veículo militar.

As repetidas descobertas de assassinatos de civis em Bucha significam que a cidade se tornou um dos locais mais importantes de investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos durante a ocupação russa.