Cenas de horror no norte de Gaza após bombardeio israelense

AFP 10/11/2024 - 15:08

A família Alush estava prestes a tomar o café da manhã quando um bombardeio israelense atingiu sua casa no início da manhã deste domingo (10) no norte da Faixa de Gaza, deixando corpos “mutilados”, disse um dos poucos parentes sobreviventes.

De acordo com a Defesa Civil Palestina, 13 crianças foram mortas no ataque a uma casa de família que deixou “pelo menos” 25 mortos em Jabaliya, uma das áreas mais densamente povoadas do território palestino.

O prédio foi completamente destruído e transformado em uma pilha de escombros, disse um correspondente da AFP.

O bombardeio ocorreu por volta das 6h (1h em Brasília), “um horário em que os habitantes daqui acordam e tomam seu café da manhã”, disse um membro da família, Abdullah al-Najar.

“Houve uma grande explosão a tal ponto que, quando chegamos, todos os corpos estavam despedaçados”, acrescentou.

Por sua vez, o Exército israelense alegou ter atacado um local em uma área de Jabaliya “onde os terroristas estavam operando e representando uma ameaça” para suas tropas.

“Várias medidas foram tomadas antes do ataque para reduzir o risco de ferir civis”, disse um porta-voz militar.

O Exército israelense vem conduzindo uma nova ofensiva terrestre no norte da Faixa de Gaza desde 6 de outubro para impedir que os combatentes do Hamas retomem o controle.

“A casa serviu de abrigo para as pessoas durante o bombardeio pesado”, acrescentou Abdallah al-Najar no local do ataque deste domingo. “Não sobrou ninguém, apenas eu e minha mãe”, lamenta.

Ao redor deles, voluntários estavam limpando os escombros com as mãos. Um rato de pelúcia estava entre as pedras.

Envoltos em mortalhas brancas manchadas de sangue, os corpos das vítimas foram transportados em uma van para serem enterrados em um cemitério em Jabaliya.

“Crianças, mulheres e inocentes são um alvo constante para o inimigo israelense”, comentou um vizinho da família Alush, Mohamed al-Barch.

O Hamas condenou o “massacre” de Jabaliya em um comunicado, dizendo que a casa “continha mais de 50 civis inocentes”.

A maioria eram crianças e mulheres, incluindo pessoas “deslocadas à força pela ocupação do campo de refugiados de Jabaliya”, disse o movimento.

A Defesa Civil Palestina também relatou no domingo outro ataque israelense a uma casa no bairro de al-Sabra, na Cidade de Gaza, também no norte, que deixou cinco mortos e pessoas desaparecidas.

