Cenário econômico leva Cosan a priorizar recompras no momento

SÃO PAULO (Reuters) – O conglomerado de energia e logística Cosan está priorizando recompras de ações da companhia e de subsidiárias como a Rumo e a Raízen, diante de uma conjuntura econômica de maior custo de capital no país que torna mais caros os investimentos, disse o vice-presidente de Estratégia da empresa, Marcelo Martins.

Em um cenário de aumento da taxa de juros e de inflação mais alta no Brasil, a Cosan vai ser mais rigorosa na alocação de capital para investimentos para crescimento do grupo, mas isso deve ser considerado um movimento “pontual” e “imediato”.

Ou seja, não significa que Cosan vai deixar de investir em crescimento no futuro, tão logo as condições econômicas fiquem favoráveis, afirmou o executivo em teleconferência com analistas, destacando que a empresa é ágil nas mudanças de estratégia.

Ele disse ainda que a Cosan está “insatisfeita” com liquidez das ações da Raízen, gigante de produção de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.

Mas, em sua avaliação, a Raízen tem “um problema maior de liquidez do que de fundamentos”.

(Por Roberto Samora)

