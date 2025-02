Cenário-base envolve desaceleração da atividade, necessária para convergência do IPCA, diz ata

O Comitê de Política Monetária (Copom) reiterou, na ata da sua última reunião, que o cenário-base prospectivo envolve uma desaceleração da atividade, considerada uma parte do processo de transmissão da política monetária e como elemento necessário para a convergência da inflação à meta. Como o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, já mostrou, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, diz que há uma compreensão no governo de que é preciso garantir uma desaceleração na economia para evitar um descontrole inflacionário.

O BC observou que os dados mais recentes ainda oferecem sinais incipientes de que alguma moderação do crescimento, em linha com o cenário-base, possa estar se iniciando, em particular no setor de bens e em setores mais sensíveis a crédito. “No entanto, alguns elementos atenuadores sugerem parcimônia nas conclusões. Os dados ainda são de alta frequência, e as dificuldades com sazonalidade e revisões frequentes em tais séries demandam maior cautela na análise. Além disso, relembrou-se que no passado também houve dados que sugeriam desaceleração, percepção que foi revertida em meses subsequentes, refletindo apenas volatilidade nas séries, sem alteração na tendência de crescimento, que mostrou notável resiliência”, destacou a ata.

O colegiado reforçou o alerta sobre o mercado de trabalho aquecido, pontuando que “é difícil avaliar em que medida uma eventual desaceleração refletiria enfraquecimento da demanda ou pressões de oferta, portanto, com impactos diferentes sobre a inflação”.

O Copom reiterou que segue acompanhando a atividade econômica e acrescentou que o arrefecimento da demanda agregada é um elemento essencial do processo de reequilíbrio entre oferta e demanda da economia e convergência da inflação à meta.