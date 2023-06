Cena que Henry Cavill gravou para ‘The Flash’ é cortada do filme

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 21:46 Compartilhe

Henry Cavill gravou uma participação especial como Superman em The Flash. Porém, a cena que fazia parte de um final planejado para o filme estrelado por Ezra Miller acabou sendo arquivada. O ator gravou sua participação em meados de setembro de 2022, dois meses antes de anunciar que não interpretaria mais o super-herói do universo da DC Comics.

Segundo o The Hollywood Reporter, a sequência também contava com a participação de Gal Gadot como Mulher-Maravilha. No entanto, essa cena fez parte de uma versão do filme supervisionada temporariamente por Michael De Luca e Pamela Abdy, presidentes da Warner Bros. Pictures., enquanto a busca por um novo CEO da DC estava em andamento – posto eventualmente ocupado por James Gunn e Peter Safran.

Após assumirem o comando da DC, Gunn e Safran decidiram descartar o final, pois desejavam reiniciar completamente o universo cinematográfico baseado nos quadrinhos da editora.

Algum tempo depois, Henry Cavill anunciou sua saída do papel de Superman, e Gunn e Safran romperam a relação com Patty Jenkins, eliminando as chances de um terceiro filme da Mulher-Maravilha.

Cavill se despediu do papel, em dezembro de 2022, por meio de uma carta publicada no Instagram. “Me encontrei com James Gunn e Peter Safran e tenho más notícias, pessoal. Eu, depois de tudo, não vou retornar como Superman. Após ser dito pelo estúdio para anunciar meu retorno em outubro, antes da contratação deles, essas notícias não são fáceis, mas é a vida”, escreveu.

“A troca de guarda é algo que acontece. Eu respeito isso. James e Peter têm um universo para construir. Eu desejo que eles e todos os envolvidos tenha a melhor das sortes”, continuou o ator.

À época, James Gunn confirmou, também por meio das redes sociais, a conversa e deixou a possibilidade de novos projetos ao lado de Cavill em aberto. Entretanto, ele não deve voltar como Superman, já que Gunn está trabalhando em uma versão mais jovem do Homem de Aço.

