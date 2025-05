Cena de pensão em ‘Vale Tudo’ aumenta em 300% procura na Defensoria Pública

Alvo de críticas nas última semanas por não atingir níveis desejáveis de audiência para a crítica televisiva, a novela “Vale Tudo”, exibida atualmente na faixa das 21h da TV Globo, ajudou a Defensoria Pública do Rio de Janeiro a alavancar a procura pela legalização da pensão alimentícia no estado.

A trama da personagem Lucimar, interpretada pela atriz Ingrid Gaigher, teve um reflexo expressivo na busca pelos direitos de mães e pais que não pagam o sustento de seus filhos na vida real.

Na última terça-feira, 13, por exemplo, foi ao ar uma cena na qual a faxineira toma coragem, após oito anos, e decide acionar Vasco (Thiago Martins) judicialmente para formalizar os direitos do filho do ex-casal, Jorginho (Rafael Fuchs).

Ela recebe a ajuda de Daniela (Jessica Marques), que é estudante Direito no folhetim. Na cena, a jovem ensina o passo a passo de como acessar o aplicativo do órgão para que a faxineira possa regularizar os valores a serem pagos pelo ex-marido.

Procurada pela IstoÉ Gente, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro informou que, no horário em que o capítulo foi exibido, houve um aumento 300% no número de acessos no aplicativo oficial do órgão. Na cena, Lucimar também acessou o app. “Tivemos o recorde de 4.560 acessos por minuto no aplicativo. Sendo que o normal é na faixa de 1.000 acessos”, explicou em nota.

Também no dia 13 houve um aumento nos agendamentos gerais realizados via aplicativo. Ao todo, foram 1.148, 70% acima da média diária de 2025.

O defensor público-geral Paulo Vinicius Cozzolino Abrahão informou que acredita que aumento está, sim, relacionado à abordagem da novela.

“A Defensoria Pública tem o papel fundamental de garantir os direitos do cidadão, principalmente dos mais necessitados. A discussão na ficção trouxe à tona uma realidade, infelizmente, muito comum do nosso país. No estado do Rio de Janeiro, a maior parte das nossas ações envolve a área de família e requerimento de pensão alimentícia”, explicou em comunicado.

“A discussão de direitos na novela só vem somar e traz benefícios diretos para população, principalmente para as mulheres. Observamos um aumento imediato na procura por nosso atendimento enquanto a novela estava no ar. É fundamental que todos saibam que, mesmo quando todas as portas se fecham, a Defensoria sempre está aberta para acolher e garantir os diretos da população”, completou.

Saiba como usar o aplicativo