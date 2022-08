Cena de Law & Order: SVU lembra caso de Johnny Depp e Amber Heard

Estadão Conteúdo 12/08/2022 - 22:07 Compartilhe

Indícios dão conta de que o caso envolvendo Johnny Depp e a ex-mulher Amber Heard, que ganhou repercussão no mundo todo, será lembrado em um dos episódio da 24ª temporada de Law & Order: SVU. Ainda não há nenhum anúncio oficial da produção confirmando a informação, entretanto, o seriado criado por Dick Wolf tem histórico de usar fatos marcantes da realidade para embasar os episódios.

Imagens da gravação que foram postadas na internet mostram a protagonista Olivia Benson (Mariska Hargitay) em frente a um tribunal. É possível ver que o local está tomado por manifestantes com as placas ‘Team Austin’ e ‘Team Kelsey’: reproduzindo uma das cenas que ocorreu no julgamento do caso.

A 24ª temporada de Law & Order: SVU não tem previsão de estreia. No Brasil, a série é transmitida no Universal TV e as temporadas estão no Globoplay.