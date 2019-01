Cena de filme pode ter motivado suicídio de atriz pornô August Ames

Um ano depois da morte da estrela pornô August Ames, de 23 anos, foi revelado o possível motivo pelo qual ela se suicidou. A atriz foi encontrada enforcada em Los Angeles no dia 5 de dezembro de 2017. Segundo reportagem do jornal New York Post, os produtores de um podcast sobre sua vida, Jon Ronson e Lena Misitzis, revelaram que a morte dela pode ter sido provocada por uma cena específica do seu último filme.

Nesta cena, ela é acuada pelo ator russo Markus Dupree, que a trata de uma forma muito agressiva, forçando-a a ficar em determinadas posições. Isso pode ter contribuído pelo seu suicídio já que August era uma mulher perturbada com uma juventude marcada por diversos abusos.