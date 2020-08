Cemig reduz em 15% o investimento planejado para 2020, para R$ 1,710 bi

O presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, informou que a estatal mineira reviu para baixo o seu planejamento de investimento para 2020, em razão dos impactos da pandemia do novo coronavírus sobre os negócios da companhia. Durante a teleconferência para analistas e investidores sobre os resultados do segundo trimestre de 2020, o executivo disse que a nova previsão para este ano é de R$ 1,710 bilhão, 15% abaixo dos R$ 2,012 bilhões projetados anteriormente.

De acordo com a Cemig, o investimento previsto para o segmento de distribuição caiu 11,63%, passando de R$ 1,667 bilhão para R$ 1,473 bilhão. A companhia também reduziu em 36% os aportes em transmissão deste ano, de R$ 250 milhões para R$ 160 milhões.

No acumulado do ano até junho, a estatal mineira já investiu R$ 666 milhões em seus negócios, o que representa 38,95% do previsto para 2020.

Apesar do corte do investimento previsto para 2020, o executivo afirmou que a Cemig mantém a sua previsão de investir R$ 10,4 bilhões entre 2020 e 2024. Isso sinaliza que a estatal mineira deve investir um pouco mais nos próximos anos para compensar a redução deste ano.

