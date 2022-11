Cemig mantém plano de desinvestir da Taesa e quer acelerar processo em 2023

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 16/11/2022 - 16:18 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A elétrica mineira Cemig continua interessada em alienar sua participação acionária na transmissora Taesa e quer acelerar esse processo no próximo ano, apesar da complexidade envolvida nesse tipo de negociação.

“Esperamos no próximo ano acelerar um pouco esse processo, mas é difícil fazer previsão agora”, afirmou nesta quarta-feira o CFO da Cemig, Leonardo Magalhães, em teleconferência para comentar os resultados trimestrais.

“No caso, estamos falando de realocação de capital, a Taesa é um ativo que nós entendemos muito relevante, muito bom”, acrescentou o executivo, ressaltando que a Cemig vem buscando sair de ativos não estratégicos, como participações minoritárias, para ter mais recursos para investir em seus negócios de distribuição, transmissão e geração renovável de energia.

A Taesa é uma das maiores transmissoras de energia elétrica do país, tendo seu controle dividido entre Cemig (37% das ações ON) e o grupo colombiano ISA (26%), que também controla a transmissora ISA Cteep.

A Cemig chegou a lançar em 2021 um processo competitivo para o desinvestimento na Taesa. No entanto, o plano enfrentou dificuldades, com contestação no âmbito de uma CPI que havia sido instaurada na assembleia do Estado.

Magalhães comentou ainda em teleconferência que a Cemig pretende manter sua política de distribuição de dividendos mesmo diante do baixo nível de alavancagem atual, de 0,85 vez a dívida líquida sobre Ebitda.

“A gente entende que mantendo a política de ‘payout’ de 50%, que está no nosso estatuto, com esse investimento importante que estamos fazendo em renováveis e também dentro da Cemig-D (distribuição) e na transmissão, a gente permite que a alavancagem fique em níveis que entendemos adequados”, afirmou.

(Por Letícia Fucuchima)

