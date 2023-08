Cemig: lucro líquido soma R$ 1,245 bilhão no 2º trimestre, ante R$ 49,876 mi no 2º trimestre/22

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2023 - 7:22 Compartilhe

A Cemig reportou lucro líquido de R$ 1,245 bilhão no segundo trimestre deste ano, alta de 2.396,96% em relação ao mesmo período de 2022, quando a empresa havia reportado lucro de R$ 49,876 milhões. No acumulado de 2023 até junho, o lucro líquido avançou 75,60%, totalizando R$ 2,643 bilhões.

Entre abril e junho, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado pela exclusão de itens não recorrentes, aumentou 3,82% em base anual de comparação, para R$ 1,878 bilhão, enquanto a margem Ebitda passou de 22,03% para 21,30%, redução 0,73 ponto porcentual (p.p.).

Já a receita líquida da Cemig no segundo trimestre do ano avançou 7,38% para R$ 8,819 bilhões. No semestre, a empresa registrou receita de R$ 17,466 bilhões alta 8,75%.

Operacional

A receita com energia vendida a consumidores finais no período de abril a junho totalizou R$ 7,528 bilhões ante R$ 7,844 bilhões no mesmo período de 2022, representando uma redução de 4,03%. No período, o fornecimento bruto de energia totalizou 15.672.965 megawatts-hora (MWh), alta de 2,89% em relação ao mesmo período do ano passado.

O preço médio faturado no trimestre foi de R$ 484,77 por MWh, redução de 6,09% em comparação com o registrado um ano antes.

No período, houve redução de 4,67% na quantidade de energia faturada para os consumidores da classe rural, devido principalmente à redução da quantidade de consumidores e à migração de clientes para sistemas de mini e microgeração distribuída (MMGD).

Na classe residencial, no entanto, houve alta de 6,36% no volume de energia faturada, mas a receita operacional para essa classe foi 7,06% menor no trimestre, devido à redução na alíquota do Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 2022, que gerou diminuição na tarifa de energia.

