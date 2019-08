Cemig: investimentos somam R$ 553 milhões no 1º semestre

A Cemig realizou ao longo dos seis primeiros meses do ano investimentos que somaram R$ 553 milhões, pouco mais de 35% dos R$ 1,5 bilhão previsto para este ano.

Do total realizado, R$ 402,9 milhões, foram destinados à distribuidora Cemig D, enquanto outros R$ 82,9 milhões foram destinados ao segmento de transmissão e R$ 49,3 milhões aos ativos de geração. A Holding do grupo desembolsou R$ 18 milhões e aportes foram feitos em negócios como a Cemig GD, que recebeu R$ 10,3 milhões, e a Axxiom, com R$ 5,7 milhões.

Endividamento

Ao longo do semestre, a Cemig também anotou uma redução do endividamento. A divida total da companhia recuou 6,06%, para R$ 13,87 bilhões, enquanto a dívida líquida caiu 4,7%, para R$ 12,4 bilhões.

A estatal mineira destacou que somente ao longo do segundo trimestre foi amortizado R$ 769,148 milhões, sendo R$ 515,242 milhões referentes a dívidas da Cemig D.

Ao fim de junho, a companhia ainda anotava R$ 1,45 bilhão em dívidas com vencimento neste ano. A maior concentração está em 2024, com R$ 5,948 bilhões.