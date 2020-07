Cemig Geração e Transmissão protocola interesse em prorrogar duas concessões

A Cemig Geração e Transmissão (Cemig GT) protocolou na última sexta-feira, 17, o seu interesse pela prorrogação das concessões das usinas hidrelétricas Emborcação e Nova Ponte, no regime de produção independente, fora do regime de cotas. Segundo a estatal mineira, a manifestação foi uma forma de garantir seu direito de opção em faca das alterações na legislação com a modernização do setor elétrico.

A usina Emborcação fica no rio Parnaíba, tem potência instalada de 1.192 MW, e a Nova Ponte, no rio Araguari, tem potência de 510 MW. As concessões vencem em julho de 2025. A Cemig ressalta que qualquer decisão efetiva somente será tomada após a divulgação pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) das condições para a prorrogação, que serão submetidas aos órgãos de governança da companhia. Além disso, a análise de outras alternativas legais para prorrogar as concessões não será suspensa.

