Cemig está em processo de avaliação para vender sua participação na Taesa

A Cemig anunciou nesta sexta-feira, 26, que avalia o desinvestimento da sua participação na Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa). A medida, acrescenta a companhia, visa a otimização da sua alocação de capital.

Segundo a Cemig, no momento a diretoria trabalha na identificação e avaliação de alternativas para o desinvestimento, com o auxílio de assessores especializados. “Assim que as análises acerca do modelo e da estrutura para o potencial desinvestimento da participação da companhia na Taesa forem finalizadas, a matéria será submetida para apreciação do Conselho de Administração da Companhia”, acrescenta a elétrica em fato relevante.

