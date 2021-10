Cemig: CPI que investiga atos da gestão é prorrogada até fevereiro de 2022

A Cemig divulgou comunicado ao mercado informando que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais decidiu nesta terça-feira, 26, prorrogar, em mais 60 dias, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura supostas ilegalidades na empresa, entre elas a contratação de consultorias e assessorias sem licitação.

Em razão do recesso parlamentar, a CPI se estenderá até 21 de fevereiro de 2022.

No comunicado, a Cemig disse que reafirma “o compromisso com as melhores práticas de governança e compliance e de prestar todas as informações necessárias ao pleno entendimento e esclarecimentos das suas decisões de gestão”.

