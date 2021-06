Cemig: Assembleia de MG designa membros de CPI para apurar atos da gestão

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) comunicou nesta quinta-feira, 24, que na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, realizada no dia de hoje, foram designados os membros integrantes para Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar supostas ilegalidades na empresa, entre elas a contratação de consultorias e assessorias sem licitação.

A CPI tem poderes para, em 120 dias, contados a partir da nomeação do Presidente e Vice-Presidente da CPI, realizar as investigações sobre os fatos que fundamentaram o requerimento de instauração da comissão.

“A companhia reafirma o compromisso com as melhores práticas de governança e compliance e de prestar todas as informações necessárias ao pleno entendimento e esclarecimentos das suas decisões de gestão”, diz a empresa em fato relevante.

Veja também