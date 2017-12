Cemig: após exercício de preferência, aumento de capital rende R$ 1,1 bi

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) divulgou nesta sexta-feira, 1, o resultado do período de exercício do direito de preferência para subscrição de ações na operação de aumento de capital da companhia, que se encerrou na última quarta-feira (29). Nesta primeira fase, a Cemig captou R$ 1,1 bilhão.

Segundo a estatal mineira, foram adquiridas pelos acionistas 50.106.730 ações ON, que representam 74,95% da proposta de emissão, e 118.949.754 ações PN, ou 89,39% da proposta inicial. Sobraram 16.742.775 ações ordinárias e 14.111.688 ações preferenciais.

Os titulares de 49.562.000 ações ON e de 118.419.640 ações PN manifestaram intenção de adquirir sobras. O primeiro rateio será realizado na próxima semana, entre os dias 5 e 7. Os subscritores de ações ON poderão comprar as sobras na proporção de 18,3677% do que foi subscrito no período de direito de preferência. Para os que compraram ações PN, essa proporção será de 11,9166%. Além disso, os preferencialistas poderão adquirir até 6,451% em ações ON.