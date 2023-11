Cem pacientes são retirados de hospital indonésio de Gaza, segundo Hamas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/11/2023 - 17:54 Para compartilhar:

Cerca de cem pacientes foram retirados, nesta segunda-feira (20), do hospital indonésio da Faixa de Gaza, bombardeado pela manhã por Israel, anunciou o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo movimento islamista Hamas.

“Ainda restam 500 pacientes no hospital e trabalhamos com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) para evacuá-los para o hospital Nasser de Khan Yunis”, no sul da Faixa de Gaza, afirmou o porta-voz do ministério, Ashraf al Qidreh. “Outros cem pacientes serão evacuados à noite e distribuídos em diferentes hospitais do sul”, acrescentou.

