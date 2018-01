Celtics vira sobre o 76ers, vence em Londres e segue soberano na ponta do Leste

O Boston Celtics conseguiu uma importante vitória na rodada desta quinta-feira da NBA. Em duelo realizado em Londres, a equipe buscou a virada diante do Philadelphia 76ers para levar a melhor por 114 a 103 e seguiu soberana na liderança da Conferência Leste, com 34 triunfos em 44 partidas.

Esta foi a sétima vitória consecutiva do Celtics, que lidera a conferência com uma derrota a menos do que o Toronto Raptors, segundo colocado. O 76ers, por sua vez, continua oscilando demais e perdeu a chance de entrar na zona de classificação para os playoffs. É o nono lugar do Leste, com 19 triunfos e 20 derrotas.

O confronto desta quinta, aliás, foi um retrato do que têm sido estas duas equipes nesta temporada. O 76ers viveu muitos altos e baixos dentro da mesma partida e caiu de produção na reta final, ao contrário do que se acostumou a fazer o Celtics, que mais uma vez superou um início devagar para reagir nos últimos períodos e ficar com a vitória.

Quem assistiu ao começo do confronto viu um 76ers arrasador. Com rápida transição e contando com dia inspirado de sua dupla de armadores, o time abusou dos pontos em contra-ataques e viu J.J. Redick liderá-lo para uma vantagem que chegou a 22 pontos no segundo quarto.

Ainda antes do intervalo, porém, o Celtics iniciou a reação e terminou o primeiro tempo perdendo por nove pontos. No terceiro período, então, o time mostrou por que é o líder do Leste e atropelou o rival. Diante da juventude do 76ers, Kyrie Irving e Jaylen Brown tomaram conta das ações e garantiram a vitória no período por 15 pontos (37 a 22). No quarto final, então, foi só manter o ritmo para selar o resultado.

Brown e Irving foram os grandes destaques do Celtics, com 21 e 20 pontos, respectivamente. O time ainda contou com 19 pontos e oito rebotes do reserva Marcus Morris, enquanto o novato Jayson contribuiu com 16 pontos. O cestinha, porém, foi J.J. Redick, autor de 22 pontos. Ben Simmons anotou 16, enquanto Joel Embiid terminou com 15, além de 10 rebotes, pelo 76ers.