Celtics vencem Warriors (116-100) e abrem 2-1 nas Finais da NBA

Liderado por seus jovens astros Jayson Tatum e Jaylen Brown, o Boston Celtics derrotou o Golden State Warriors por 116 a 100 nesta quarta-feira e voltou a liderar as finais da NBA, agora com 2 vitórias a 1.

Brown, com 27 pontos, e Tatum, com 26, levaram o Celtics ao triunfo no primeiro jogo das finais da NBA disputado no TD Garden de Boston desde 2010.





Os Warriors foram superados em intensidade depois de protagonizar outro espetacular terceiro quarto liderado por Stephen Curry, que marcou 31 pontos, mas deixou o jogo após sofrer um forte golpe na perna esquerda em uma disputa com Al Horford.

— Ficha técnica:

Boston Celtics – Golden State Warriors 116 – 100

Local: TD Garden (San Francisco)

Público: 19.000 espectadores

Parciais: 33-22, 35-34, 25-33 e 23-11

Celtics: Marcus Smart (24 pontos), Jaylen Brown (27), Jayson Tatum (26), Al Horford (11), Robert Williams III (8). Depois entraram Derrick White (7), Payton Pritchard (3), Grant Williams (10)

Warriors: Stephen Curry (31 pontos), Klay Thompson (25), Andrew Wiggins (18), Draymond Green (2), Kevon Looney (6). Depois entraram Jordan Poole (10), Otto Porter Jr. (6), Gary Payton II (2)

– Warriors (3º da Conferência Oeste) vs Celtics (2º da Conferência Leste) (Celtics vencem no momento por 2-1)

Quinta-feira 2 de junho: Warriors – Celtics 108-120

Domingo 5 de junho: Warriors – Celtics 107-88

Quarta-feira 8 de junho: Celtics – Warriors 116-100

Sexta-feira 10 de junho: Celtics – Warriors

Segunda-feira 13 de junho: Warriors – Celtics

Quinta-feira 16 de junho: Celtics – Warriors (se for necessário)

Domingo 19 de junho: Warriors – Celtics (se for necessário)

