Celtics vencem Warriors (116-100) e abrem 2-1 nas Finais da NBA

Liderado por seus jovens astros Jayson Tatum e Jaylen Brown, o Boston Celtics derrotou o Golden State Warriors por 116 a 100 nesta quarta-feira e voltou a liderar as finais da NBA, agora com 2 vitórias a 1.

Brown, com 27 pontos, e Tatum, com 26, levaram o Celtics ao triunfo no primeiro jogo das finais da NBA disputado no TD Garden de Boston desde 2010.





Os Warriors foram superados em intensidade depois de protagonizar outro espetacular terceiro quarto liderado por Stephen Curry.

O armador brilhou com 31 pontos e 6 cestas de três, mas deixou a quadra após uma forte pancada na perna esquerda sofrida em uma disputa de bola com o dominicano Al Horford.

O veterano ala-armador Klay Thompson fez sua melhor partida das finais com 25 pontos, mas o terceiro líder dos Warriors, Draymond Green, acabou sendo expulso a quatro minutos do final por acúmulo de faltas.

Pressionado pelos 19 mil torcedores do Celtics, o temperamental Green não conseguiu desta vez dar o tom defensivo para sua equipe e terminou a noite com apenas 2 pontos e 4 rebotes em sua conta.

Os Celtics dominaram completamente o jogo, exceto no inevitável aumento de ritmo dos Warriors no terceiro quarto, no qual Curry deu um show com 15 pontos e 4 cestas de 3 pontos colocando o Golden State à frente no placar.

Desta vez, o Boston resistiu ao bombardeio e, graças a Tatum, mais uma vez assumiu a dianteira até garantir uma vitória com a qual continua mantendo a vantagem de jogar em casa na série.

“Não podemos ficar muito empolgados. Temos que estar prontos para o próximo jogo. Sabemos que eles serão mais agressivos”, disse Tatum sobre a quarta partida, que será disputada na sexta-feira, novamente no TD Garden.

— Ficha técnica:

Boston Celtics – Golden State Warriors 116 – 100

Local: TD Garden (San Francisco)

Público: 19.000 espectadores

Parciais: 33-22, 35-34, 25-33 e 23-11

Celtics: Marcus Smart (24 pontos), Jaylen Brown (27), Jayson Tatum (26), Al Horford (11), Robert Williams III (8). Depois entraram Derrick White (7), Payton Pritchard (3), Grant Williams (10)

Warriors: Stephen Curry (31 pontos), Klay Thompson (25), Andrew Wiggins (18), Draymond Green (2), Kevon Looney (6). Depois entraram Jordan Poole (10), Otto Porter Jr. (6), Gary Payton II (2)

– Warriors (3º da Conferência Oeste) vs Celtics (2º da Conferência Leste) (Celtics vencem no momento por 2-1)

Quinta-feira 2 de junho: Warriors – Celtics 108-120

Domingo 5 de junho: Warriors – Celtics 107-88

Quarta-feira 8 de junho: Celtics – Warriors 116-100

Sexta-feira 10 de junho: Celtics – Warriors

Segunda-feira 13 de junho: Warriors – Celtics

Quinta-feira 16 de junho: Celtics – Warriors (se for necessário)

Domingo 19 de junho: Warriors – Celtics (se for necessário)

gbv/cl/aam