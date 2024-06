Celtics vencem Dallas (106-88) no Jogo 5 e conquistam seu 18º título da NBA

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/06/2024 - 0:40 Para compartilhar:

O Boston Celtics derrotou o Dallas Mavericks por 106 a 88 nesta segunda-feira (18) e encerrou as finais da NBA com um placar agregado de 4 a 1, encerrando um jejum de títulos que vinha desde 2008.

A franquia verde soma assim 18 anéis e rompe o empate que mantinha com o Los Angeles Lakers para ser mais uma vez a de maior sucesso na história da liga norte-americana de basquete.

Jayson Tatum, com 31 pontos e 11 assistências, foi o destaque de uma noite memorável no TD Garden em que Luka Doncic fechou as primeiras finais da sua extraordinária carreira com 28 pontos e 12 rebotes.

“Meu Deus, conseguimos! É uma sensação surreal. Conseguimos!”, gritou na quadra o emocionado Jayson Tatum, líder dos Celtics e destaque desta noite memorável no TD Garden com 31 pontos e 11 assistências.

Do lado do Mavericks, grande surpresa destes playoffs, Luka Doncic fechou as primeiras finais de sua extraordinária carreira com 28 pontos e 12 rebotes.

A derrota que sofreram na sexta-feira em Dallas, onde foram atropelados por uma diferença de 38 pontos, não afetou o moral dos Celtics, determinados a aproveitar a segunda chance diante de seus 19 mil torcedores.

O 18º título do Boston, em 23 finais disputadas, restaura o orgulho de uma franquia que, depois de dominar a NBA por décadas, só havia alcançado a glória uma vez desde o último título do lendário Larry Bird, em 1986.

Nesse período, os Lakers os alcançaram na liderança conquistando oito títulos, o último deles em 2020.

Sob um clima eletrizante no TD Garden, o Mavericks foi dominado desde o início pelo melhor time da temporada e se despediu do sonho de ser o primeiro time da história a superar uma desvantagem de 3 a 0 nos playoffs.

Luka Doncic não conseguiu dominar o jogo como em sua exibição na sexta-feira e Kyrie Irving ficou só com 15 pontos em outra noite frustrante em Boston, onde é recebido como inimigo número um desde sua polêmica saída do Celtics em 2019.

Com a vitória de seu ex-time garantida, Irving cumprimentou seus adversários na quadra quando o Dallas Mavericks retirou seus titulares faltando dois minutos para o fim.

O apagão dos astros do Dallas deixou o jogo nas mãos da orquestra dos Celtics, time formado por talentos All-Star como Jayson Tatum e Jaylen Brown (21 pontos) e alguns dos melhores coadjuvantes da liga, como os armadores Jrue Holiday (15), Derrick White (14) e o dominicano Al Horford (9), que se sagrou campeão pela primeira vez aos 38 anos.

Kristaps Porzingis (5), após dois jogos afastado por lesão, também voltou a jogar sob comando de Joe Mazzulla que, aos 35 anos, se consolidou como um dos treinadores mais jovens a vencer o campeonato.

Depois de sete temporadas juntos, Tatum e Brown alcançaram o tão esperado primeiro anel como líderes dos Celtics, apagando a decepção da derrota sofrida há dois anos nas finais contra os Warriors.

— Ficha técnica:

Boston Celtics – Dallas Mavericks 106 – 88

Quadra: TD Garden (19.000 torcedores)

Parciais: 28-18, 39-28, 19-21, 20-21

Celtics:

Quinteto inicial: Derrick White (14 puntos), Jrue Holiday (15), Jaylen Brown (21), Jayson Tatum (31), Al Horford (9)

Reservas: Kristaps Porzingis (5), Sam Hauser (8), Payton Pritchard (3)

Mavericks:

Quinteto inicial: Luka Doncic (28 puntos), Kyrie Irving (15), Derrick Jones Jr. (10), P.J. Washington (4), Daniel Gafford (6)

Reservas: Dereck Lively II (2), Josh Green (14), Dante Exum (4), Maxi Kleber (2), Jaden Hardy (3)

— Calendário das finais:

6 de junho: Celtics – Mavericks 107-89

9 de junho: Celtics – Mavericks 105-98

12 de junho: Mavericks – Celtics 99-106

14 de junho: Mavericks – Celtics 122-84

17 de junho: Celtics – Mavericks 106-88

— Os últimos 10 campeões da NBA:

2024: Boston Celtics

2023: Denver Nuggets

2022: Golden State Warriors

2021: Milwaukee Bucks

2020: Los Angeles Lakers

2019: Toronto Raptors

2018: Golden State Warriors

2017: Golden State Warriors

2016: Cleveland Cavaliers

2015: Golden State Warriors

— Times com mais títulos da história (entre parênteses a data da última conquista):

1. Boston Celtics 18 (2024)

2. Los Angeles Lakers 17 (2020)

3. Golden State Warriors 7 (2022)

4. Chicago Bulls 6 (1998)

5. San Antonio Spurs 5 (2014)

bur-gbv/gfe/aam