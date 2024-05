Celtics superam lapso e derrotam Cavaliers; P.J. Washington brilha em vitória do Dallas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/05/2024 - 9:12 Para compartilhar:

O Boston Celtics superou o lapso do jogo 2 do mata-mata semifinal da Conferência Leste da NBA. Ao vencer o Cleveland Cavaliers, na casa do rival, por 106 a 93 na terceira partida da série melhor de sete, os Celtics lideram por 2 a 1 e restauraram sua supremacia no confronto.

O Boston Celtics foi o melhor time da temporada regular e é franco candidato ao 18º título da história da franquia. “Temos talento suficiente para vencer qualquer time”, disse Jaylen Brown. “Mas, se não estivermos em sintonia e não jogarmos duro, vamos nos meter em apuros”, completou ele, que terminou a partida com 28 pontos e 9 rebotes.

Na mesma sintonia dele estava o melhor jogador dos Celtics, Jayson Tatum, que fez um “double-double”, com 33 pontos e 13 rebotes. Na derrota de quinta-feira, Tatum havia terminado com 25 pontos e 7 rebotes. “Nem sempre concordo com o que os críticos dizem e talvez sinta que eles nem sempre estão observando tudo o que faço”, disse o jogador de 26 anos. “Mas não é meu trabalho focar nisso.”

Do lado do Cleveland, Donovan Mitchell também terminou o jogo com 33 pontos, mas seus companheiros Darius Garland e Caris LeVert não conseguiram repetir o desempenho do jogo anterior e fizeram, somados, 30 pontos. A boa notícia para os Cavaliers foi o retorno de Dean Wade.

Ele estava fora do time desde o início de março e conseguiu cinco pontos, três rebotes e três assistências em pouco mais de 16 minutos. Ele não deve ter o mesmo destaque que obteve contra o mesmo Boston em 8 de março, quando marcou 20 pontos no quarto período de uma recuperação impressionante do Cleveland, mas oferece ao técnico J.B. Bickerstaff mais opções para montar o time e tentar para o Boston.

Em Dallas, mostrou que pode não ter a mesma fama de estrelas como Luka Doncic e Kyrie Irving, mas pode fazer a diferença. Ele marcou 27 pontos e ajudou o Dallas Mavericks a vencer o Oklahoma City Thunder por 105 a 101 no jogo 3 das semifinais da Conferência Oeste. O Dallas lidera a série por 2 a 1. O quarto jogo acontece na segunda-feira.

Preocupado em neutralizar Doncic e Irving, o Oklahoma deixou Washington livre e será uma situação que o time terá que remediar. “Esperei toda a minha carreira para chegar neste momento. Estou aproveitando cada segundo”, afirmou P.J. Washington.

Doncic terminou seu confronto individual com Lu Dort com um “double-double” (22 pontos e 15 rebotes), e disse que a disputa com o Oklahoma está aberta. “Se você está aqui, precisa acreditar e acredito que podemos”, disse. “Vai ser difícil. Ainda não fizemos nada. Vencemos dois jogos e precisamos vencer quatro.”

O jogo desta segunda-feira acontece novamente American Airlines Center. Os Mavericck perderam apenas uma vez em casa nos jogos após a temporada regular. o Oklahoma City Thunder vem de derrotas consecutivas após iniciar os playoffs com 5 vitórias seguidas.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Dallas Mavericks 105 x 101 Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers 93 x 106 Boston Celtics

Acompanhe os jogos deste domingo:

Indiana Pacers x New York Knicks

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets